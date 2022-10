Minister blæser på partiregler om skyggekandidater: - Sådan har vi altid gjort, siger sønderjysk kredsformand

Men Jesper Petersen er minister. Det er vel ikke ligefrem fordi, at han er i risiko for ikke at få personlige stemmer nok til at blive genvalgt, så hvorfor hjælpe ham?

- Han kæmper for vores interesser på Christiansborg, så man kan jo se det som vores payback. Chancen for, at vi får en valgt, er alligevel så langt væk, at du vel skal sætte 27 nuller foran et ettal.

Men ifølge Socialdemokratiets egne regler skal I stille med en aktiv kandidat. Hvorfor bryder I de regler?

- Vi har skam også opstillet en kandidat, men hun holder så bare...lad os kalde det "lav profil", siger Henning Gad og griner.

"Unfair konkurrence"

Brugen af skyggekandidater er langt fra noget nyt fænomen.

Tværtimod har det tidligere været beskrevet, hvordan skatteminister Jeppe Bruus, bolig- og indenrigsminister Christian Rabjerg Madsen, transportordfører Thomas Jensen, udenrigsordfører Annette Lind og handicapordfører Daniel Toft Jakobsen ved tidligere valg har benyttet sig af metoden.