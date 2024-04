Pantfri grænsehandel med øl og sodavand har fået udløbsdato

Pant ved den tyske grænsehandel er en del af det kommende emballagedirektiv, som netop har til formål at sænke mængden af emballageaffald og sørge for, at mere af det bliver genbrugt.

Ifølge Dansk Erhverv kommer der hvert år omkring 650 millioner dåser uden pant til Danmark. Og selv om mange af dem genbruges, havner en del også i naturen.

Unfair konkurrence

Dansk Erhverv glæder sig ikke kun over den betydning, de nye regler kommer til at få for naturen.

Organisationen, der repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og brancheforeninger herhjemme, siger nemlig til Ritzau, at de danske butikker har følt sig udsat for unfair konkurrence fra de tyske konkurrenter sydfra.