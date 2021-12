Værnepligtige skal undgå corona og må blive på kaserner frem til 4. januar

- Det er en ordre

I Beredskabsstyrelsens afdeling i Næstved på Sjælland har de allerede identificeret tre corona-smittede blandt de indkaldte værnepligtige, som har taget en hurtigtest på kasernen. De er nu isoleret på stedet, mens de venter svar på PCR-test.

- Vi håber, at vi kan lave en boble på kasernen, hvor vi kan holde dem fri for at blive syge. Vi er simpelthen bange for at stå uden beredskab, hvis folk over nytår holder eller tager til fester, siger Niels Jørgen Mikkelsen, første vagthavende ved Beredskabsstyrelsen Sjælland.

Han fortæller, at stemningen indtil videre er god på kasernen i Næstved, og at de værnepligtige har fin forståelse for, hvorfor indkaldelsen og lukningen af portene er nødvendig i denne situation, hvor corona-smitten hærger Danmark.

- Det er en ordre, så der er ikke så meget spørgsmål om kan og vil. Selvfølgelig er der nogle, der er skuffede, siger Niels Jørgen Mikkelsen.