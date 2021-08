Van der Vaart bliver assistenttræner i Esbjerg

Den kriseramte førstedivisionsklub Esbjerg fB har tirsdag præsenteret den 38-årige hollænder som assistenttræner. Det skriver den vestjyske klub på sin hjemmeside.

Paul Conway, bestyrelsesmedlem i EfB, glæder sig over tilføjelsen.

- Vi er i ekstase over, at Rafael formelt vender tilbage til EfB efter at have afsluttet sin fantastiske spillerkarriere i klubben. Han vil give værdifuld rådgivning på og uden for banen til vores stab og hold og vil arbejde på at forbedre klubben med alle vores interessenter herunder fans og sponsorer.

Glæder sig over muligheden

Rafael van der Vaart sluttede som aktiv fodboldspiller i 2018 i netop Esbjerg fB, og nu glæder han sig til at blive en del af projektet på sidelinjen.

- Jeg har nu i flere år boet i byen med min familie og føler mig derfor forbundet med Esbjerg og EfB. Desuden er jeg en ægte fodboldfanatiker, så det er et logisk næste trin for mig at være involveret i klubben og forsøge at hjælpe med min erfaring, så vi forbedrer os til næste niveau, siger Van der Vaart og tilføjer:

- Jeg er begejstret og taknemmelig over denne mulighed, som bestyrelsen har givet, og jeg vil arbejde sammen med alle interessenter i klubben for at hjælpe med at forbedre tingene på og uden for banen.