Politikere vil drøfte fornyelse af EfB-sponsorat inden nytår

Efter mødet i økonomiudvalget står det klart, at byrådet ikke med det første skal tage stilling til det fortsatte engagement med fodboldklubben - men at det vil ske, når kommunens aftale med Esbjerg fB udløber med udgangen af 2021. Her skal aftalen genforhandles og senere godkendes af politikerne.

Ærgerlig borgmester

Karen Sandrini er tilfreds med, at sagen er blevet rejst, selvom der ikke her og nu sker noget konkret.

- Jeg er glad for, at en fornyelse af aftalen ikke sker automatisk, siger Karen Sandrini efter mødet i økonomiudvalget.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) ærgrer sig over hele situationen i Esbjerg fB.

- Det er klart, at det kun er attraktivt at lave markeringsføring via fodboldklubben, hvis der er en positiv stemning omkring den. Det, håber jeg, er tilfældet, når vi senere på året skal genforhandle vores aftale med Esbjerg fB, siger Jesper Frost Rasmussen til TV SYD.

Esbjerg Kommunes markedsføringsaftaler følger kalenderåret af hensyn til budgetlægning og kommunens årsregnskaber.