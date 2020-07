Weekendvejret kan være første tegn på mere stabilt vejr

Efter to dage med nogenlunde hæderligt vejr vender det ustabile og blæsende vejr tilbage for en kortere stund. Ellers ser weekendvejret gradvist bedre ud.

Fredag skal et lavtryk bevæge sig ganske tæt forbi Danmark fra Tyskland og op gennem Østersøen mod nordøst. Lavtrykket vil sende regn op over dele af landet, men det er endnu usikkert, hvor udbredt regnen bliver. Meget tyder dog på, at det primært bliver de sydøstlige egne, som får gråt og vådt vejr.

Dermed stiger chancerne for tørvejr og sol, jo længere man kommer mod nordvest i Danmark. Her skal man dog være opmærksom på, at der kan opstå enkelte byger hist og her.

Enkelte byger kan opstå i løbet af eftermiddagen lørdag, men de fleste får tørvejr med op til 17 grader. Mod nord får man en frisk vind til kuling. Foto: TV2 Vejret / Grafik

Højtryk begynder at dominere

Lørdag er vi kommet ud på bagsiden af lavtrykket, og et højtryk rykker ind over de britiske øer. Det stabiliserer vejret noget og betyder, at der kun kommer få byger og nogen sol med temperaturer på 14 til 17 grader.

Vinden vil dog fortsat være oppe i den friske ende af skalaen, især i det nordlige Jylland, hvor man kan have hård vind til kuling ved kysterne.

Søndag rykker højtrykket ind lige syd for Danmark og skyder en ryg op over os. Vi får derved svagere vind, stort set tørt vejr, og så vil mange af skyerne gå i opløsning, så vi har udsigt til nogen eller ligefrem megen sol, men fortsat afdæmpede temperaturer på op til 18 grader.

Dermed ender weekenden egentlig udmærket efter en uge med både kraftig blæst, megen regn og generelt.

Et højtryk over den Engelske Kanal stabiliserer vejret søndag. Vi får lidt svagere vind end lørdag og lidt højere temperaturer. Foto: TV2 Vejret / Grafik

Weekendens tendens kan fortsætte ind i næste uge

Weekendens vejrskifte kan være begyndelsen på en større omlejring af vejret i Nordvesteuropa. Langtidsprognoserne har i mange dage haft en klar tendens til højere lufttryk i nærheden af Danmark, og dermed en god chance for, at de fleste lavtryk og fronter holder sig på afstand af os.

Intet tyder dog på hedebølge - endsige varmebølge - eller tropenætter, men vi kan meget vel gå en uge 29 og især en uge 30 i møde med flere dage med tørvejr, sol og temperaturer over 20 grader.