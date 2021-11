KOL-ramte Svend-Ulrik er utilfreds med kommunens hjemmehjælp

Ifølge Hans Egon Lorenzen, der er formand for Seniorrådet i Haderslev Kommune, er der flere sager, hvor der er blevet klaget over hjælpen og plejen i kommunen.

Hans Egon Lorenzen har også selv brug for hjælp i det daglige, og mener godt, det kan gøres bedre.

- I mit hjem kan der på en måned godt komme 15 forskellige, der skal hjælpe med et bad. Det kunne være rart, hvis det var en man kendte, i stedet for at man skal give instrukser om, hvordan man vil have det, siger Hans Egon Lorenzen.

Mere eller mindre privatisering

Politikerne i Haderslev Kommune er godt klar over, at plejen kan blive bedre. Lige nu diskuterer de derfor, om der skal være mere eller mindre privatisering af hjemmehjælp og pleje.

Både Svend-Ulrik Hansen og Hans Egon Lorenzen er sådan set ligeglade med, hvem der leverer hjælpen, bare den er god.

- Det er lige meget om hjælpen er privat eller kommunal, hvis bare der var lidt personlig sjæl i det, siger Hans Egon Lorenzen.

Mange kommuner har udfordringer på området

Som mange andre kommuner kæmper Haderslev Kommune med rekrutteringsproblemer indenfor især ældreplejen, samtidig med at der bliver flere ældre borgere.



De seneste tal viser, at antallet af borgere over 80 år i Haderslev Kommune over de næste ti år stiger fra 5,8 procent til 8,7 procent.

Sagen mellem det private hjemmehjælp-firma og kommunen er ikke afgjort endnu. Efter politianmeldelsen valgte det private firma at stævne Haderslev Kommune for underbetalt arbejde.

Udfordringerne med plejen til borgerne er et af de emner, som torsdagens valgdebat fra Haderslev Kommune handler om.

Debatten sendes live fra klokken 19.55, og du kan se med på TV SYD+ og på TV SYD PLAY.