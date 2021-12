Sparekassemanden HP Geil takker af og overlader posten til landmanden Skau

Sammen om sporten

HP Geils største ønske efter kommunesammenlægningen var bare at samle kommunen. Det mente han kunne gøres med sport. For når han var til ishockey i Vojens, mødte han folk fra hele kommunen, og de fik en fælles oplevelse - uanset hvor i kommunen de kom fra.

Så en dag gik han ud på isen og bekendtgjorde, at der skulle bygges et nyt stort isstadion. Et ønske man længe havde næret i Vojens. De mange ishockeyfans hujede og klappede, mens mange af Geils byrådskolleger troede, at nu havde borgmesteren da vist fået for mange øl i loungen.

Men den var god nok. Planen var, at det nye stadion skulle opføres efter OPP-metoden - offentlige og private partnerskaber, men kort tid efter ramte finanskrisen, og kun to investorer bød ind.

Så borgmesteren måtte tage turen på isen igen for at fortælle de mange håbefulde fans, at det lovede isstadion ikke ville blive til noget.

- Jeg glemmer det aldrig. 2.300 sure ishockeytilhængere buhede i kor og råbte ad mig. Det var ikke sjovt. Jeg glemmer det aldrig, fortæller HP Geil.

Nogle år senere blev det store isstadion dog realiseret, men da det skulle indvies, var det i den periode, hvor HP Geil ikke var borgmester, men som han siger:

- Jeg tror godt, at folk ved, at det var mig, der fik det til at ske.