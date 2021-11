Stigende corona-smitte får betydning for valgene i Hedensted

Der vil være skilte i gulvet, som henviser borgerne til at holde til højre ved ind- og udgange, ligesom alle opfordres til at holde afstand på afstemningsstedet.

Borgere, der er særligt bekymrede for corona, og som derfor ikke ønsker at stå i kø indendørs, får også mulighed for at afgive deres stemme udenfor, eventuel i deres bil.

Det er også muligt at tage sin egen kuglepen med hjemmefra. Den må dog ikke give stemmesedlen et særligt præg. Sker det, er stemmesedlen ugyldig, oplyser kommunen.