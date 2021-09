12 timer i ugen: Marc elsker sit job

Overtager arbejde fra andre

Marc Wollesen har ansvaret for firmaets showroom, så det altid fremstår flot og ordentligt. Han pakker forskellige hudplejeprodukter og får dem sendt til kunderne.

- Vi lavede en liste over de opgaver, som vi har i firmaet og som ofte bliver udført af fagfolk, som vi meget hellere vil have arbejder med det, de er uddannet til. Nu tager Marc sig af dem, fortæller Lars Sandrini.

Løser manglen på arbejdskraft

Direktøren, der også er ambassadør for Code of Care i Varde, peger på, at mange virksomheder har - eller kan have - gavn af folk i småjobs. For i mange små eller mindre virksomheder har man måske ikke råd til at ansætte en medarbejder på fuld tid til netop disse typer opgaver.

Desuden har mange virksomheder brug for arbejdskraft, men har svært ved at finde nye medarbejdere. Ledigheden er nemlig rekordlav. I Varde Kommune blot 1,9 procent. I Danmark ligger den på 3,8 procent. Så alle hænder tæller.

- Der er ingen ledige i Varde Kommune, så fleksjobbere og andre i deltidsstillinger kan være med til at løse problemet med manglende arbejdskraft, siger Lars Sandrini.