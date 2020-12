20-årig biltyv ramte metalstolpe - fanget af hundepatrulje

Politihunden fangede hurtigt den 20-årige, som ud over biltyveri risikerer endnu en sigtelse.

- Vi vil gerne i kontakt med den person, der stod på hjørnet af Storegade og Lundgade ved 01-tiden i nat, fortæller vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi Karsten Høy.

- Bilen kom hurtigt omkring hjørnet, hvor denne person stod. Så hvis han måtte hoppe for at undgå at blive påkørt, vil den 20-årige også blive sigtet for at bringe andres liv i fare, fortæller vagtchefen.

Den stjålede bil er atter retur ved rette ejer, og den anholdte er i arresten.