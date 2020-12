Politi sigtede 37 personer - én havde 124 kanonslag

Tre fik bøder for at forsamle sig

Der blev i Aabenraa ikke udelukkende uddelt bøder for ulovligt fyrværkeri og for at forstyrre den offentlige orden.

12 personer havde ifølge politiet forsamlet sig i en gruppe, hvilket var en overtrædelse af forsamlingsforbuddet.

- Ni af dem slap væk, mens vi fik fat i tre af dem, der nu får en bøde, oplyser vagtchefen.

Ifølge forsamlingsforbuddet må højst 10 personer befinde sig på samme sted på én gang for ikke at udgøre en særlig fare for smitte med covid-19.