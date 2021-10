3.000 trætte soldater sendt hjem fra succes-øvelse

1. Brigade skal kunne indsættes som en samlet enhed, der skal kunne kæmpe og klare sig alene. I brigaden indgår tre kampbataljoner og støttetropper, der omfatter alt fra panseringeniør, logistik, efterretning, artilleri til føringsstøtte og de estiske og litauiske kompagnier.

Klar til indsats for NATO

Derudover så skal brigaden også klargøre, uddanne og opstille en kampbataljon til NATOs Readiness Initiative, NRI.

Nato Readiness Initiative er et vigtigt bidrag til at opretholde en troværdig NATO-afskrækkelse. NATO’s medlemslande har forpligtet sig til samlet at have 30 kampbataljoner, 30 eskadriller af kampfly og 30 flådefartøjer, som skal stå i beredskab og være klar til brug inden for 30 dage.

Derfor øvede 1. Brigade sine enheder, så de kan opstille en kampbataljon til NRI. Hovedstyrken i NRI kommer til at bestå af et pansret infanterikompagni, et mekaniseret infanterikompagni og et stabskompagni fra Gardehusarregimentet i Slagelse og støtte enheder. Alt sammen enheder som blev trænet i Oksbøl Øvelsesterræn under Brave Lion.