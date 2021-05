Cykelklubber genkender tendens: - Vi gør alt for at få medlemmer til at køre hensynsfuldt

Stor interesse for at cykle

Der er kommet flere cyklister på landevejene de seneste år, og de fylder på landevejene. Alene de seneste seks år er antallet af medlemmer i landets cykelklubber steget markant.

Ifølge Idrættens Analyse Institut var der i 2014 20.723 medlemmer i cykelklubberne. I 2020 er det tal steget til 34.974.

Dertil kommer alle dem, som cykler uden at være medlemmer af en klub, men som bare har fornøjelsen af at motionere ved at cykle. Det tal blev i 2018 skønnet til at være flere end 500.000 personer, som også jævnligt sætter sig på deres cykler for at køre en tur på landevejene rundt om i Danmark.

Bilist bakkede ind i fire cyklister

2. pinsedag på landevejene omkring Ribe blev en 22-årig bilist så irriteret og provokeret af fire motionscyklister, som kørte to og to på deres tur rundt i området, at vedkommende efter en overhaling stoppede bilen og bakkede hen mod de fire, som måtte køre i grøften for at undgå påkørslen.

En af cyklisterne blev ramt, men slap, ifølge politiet, for skader.

Den 22-årige bilist blev senere fundet af politiet, og vedkommende er nu sigtet for at forvolde fare for andres liv eller førlighed.

I både Sønderborg og Varde cykelklubber lyder meldingen, at de også jævnligt oplever farlige situationer, hvor bilister for eksempel kører for tæt på dem på landevejen, men at det aldrig har ført til politianmeldelser i nogle af klubberne:

- Mig bekendt har det heldigvis aldrig været så alvorligt, siger Ole Tang fra Varde Cykelklub.

Nedskrevet 'trafikkodeks' for god opførsel

I begge cykelklubber har de regler for, hvordan medlemmer skal opføre sig i trafikken.

- Vi har nedskrevne regler for, hvordan man som medlem kører i trafikken, og vi er meget bevidste om, at folk kører disciplineret og overholder reglerne med for eksempel ikke at køre flere end to og to ved siden af hinanden, og altid tager hensyn til medtrafikanterne - om det er bilister, hundeluftere eller andre cyklister, siger Thomas Jepsen.

I Varde Cykelklub har de simpelthen et nedskrevet trafikkodeks, som bliver repeteret jævnligt for klubbens medlemmer - og de ældre medlemmer skal være rollemodeller for ungdomsrytterne: