Den lille havskildpadde fra Blåvand holder 'ferie' med rokker og hajer

Forberedelse til flytning til Oceantanken

Foruden at være en ny oplevelse for havskildpadden, er besøget i det tropiske rørebassin også et skridt på vejen til at forberede den lille skildpadde til i fremtiden at bo i oceantanken.

- Det tropiske rørebassin er en god måde at introducere skildpadden for rokker og hajer på en rolig måde, så det ikke er helt nyt, når den en dag flytter til oceantanken. Her vil den lille skildpadde foruden hajer og rokker også have selskab af artsfællen den 120 kilo store havskildpadde Gaia, skriver Josefine Søndergaard fra Den Blå Planet.