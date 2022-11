Elever i små klasser risikerer at skulle finde sig ny skole - langt væk fra deres egen

Fravalg af Ansager

Skolegården er blevet opdateret for 250.000 indsamlede kroner. Ansager Skoles Venner og byen gør meget for at beholde skolen - inklusiv overbygningen. Det handler - også - om bosætningen i byen fremadrettet.

- Hvis politikerne fjerner overbygningen, bliver det sværere for os at markere os som en by i udvikling, og dermed risikerer vi, at børnefamilier ikke vælger Ansager, når de skal finde et sted at bo, siger formanden for Ansager Borgerforening, Inge Thisted.