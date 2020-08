Hurra! - DMI advarer om hedebølge

Der er fra torsdag middag og frem til søndag aften risiko for en regional hedebølge i det sydlige og sydvestlige Jylland. Sådan formulerer DMI sig i sit varsel udsendt denne morgen.

Definitionen på en hedebølge er, at gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage overstiger 28 grader.

Onsdag passerer en varmfront Danmark fra sydvest, mens et højtryk bygges op over Østersøen og Baltikum. Tør og meget varm luft vil de følgende dage strømme op over Danmark fra syd og sydøst.

I det gule område kan temperaturen nå op mellem 28 og ca. 30 grader.

I det sydlige og sydvestlige Jylland kan maksimum-temperaturerne nå op mellem 28 og ca. 30 grader, hvilket betyder en risiko for en regional hedebølge.

I resten af TV SYDs område vil temperaturerne fra torsdag og resten af ugen "kun" nå op mellem 24 og 28 grader.

Udsigten til de meget varme dage vil nok af de allerfleste betragtes som kærkommen - men udsatte grupper som eksempelvis ældre og sygdomsvækkede skal selvfølgelig være ekstra opmærksom på at indtage nok væske.