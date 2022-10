Idrætsforeninger og personer tiltalt for svig mod kommune

Uden grundlag for tilskud

Svig er en form for bedrageri, hvor formålet er at få nogen til at gøre noget på et forkert grundlag. Svig kan bestå i, at forhold forties, eller at der siges noget urigtigt mod bedre vidende.

Ifølge tiltalen betyder forbrydelserne, at de tiltalte fik lokaletilskud for aktiviteter, som de ikke havde ret til.

I forbindelse med efterforskningen har politiet også set på, om parterne har fået udbetalt tilskud for såkaldte sæsonbookinger uden at have haft ret til det. Denne del er der dog ikke fundet grundlag for at rejse en tiltale for.

Sagen skal føres ved Retten i Esbjerg. Der er dog endnu ikke fastlagt datoer for retssagen.