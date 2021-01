Kæmpe brand i autolager gav kraftig røg

Opdatering: Artiklen er skrevet igennem. Oplysninger om efterslukning og genoptaget togdrift er tilføjet.

Et autolager i Henne ved den jyske vestkyst stod tirsdag i flammer, og beboere i området blev opfordret til at lukke både døre og vinduer på grund af kraftig røg.

Også togdrift i området var i en periode standset, da skinnerne går tæt forbi brandstedet, oplyste Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Vi har i øjeblikket brand i et autolager i Henne. Strandvejen spærres på grund af kraftig røg, skrev politiet blandt andet på Twitter.

Billeder fra stedet viste voldsomme flammer og sort, kraftig røg vælte op fra bygningen.

Omkring klokken 13.00 var politi og brandfolk på stedet for at få kontrol over ilden.

- Branden er i en stor lagerhal på stedet, skrev Syd- og Sønderjyllands Politi.

Arbejdet fokuserede særligt på at forhindre, at branden spredte sig til andre bygninger.

Da der kører tog nær stedet, og Henne Station ligger tæt på, var togtrafikken midlertidigt indstillet. Det gjaldt tog mellem Nørre Nebel og Dyreby.

Henne Stationsby ligger cirka 15 kilometer vest for Varde.

Sidst på eftermiddagen oplyser politiet, at efterslukningen er i gang. Tog har igen fået lov til at passere stedet.

/ritzau/