Måger mangler mad - og bliver til kannibaler

Både han og Bent Jakobsen fra Blåvand er ikke i tvivl om, at fraværet af minkfarme spiller en rolle for nedgangen. Indtil sidste år opsøgte mågerne nemlig farmene for at finde let føde.

- Åbne lossepladser, fiskeindustrien, landbruget og særligt minkavlen har været afgørende for mågerne, men nu hvor minkavlen er sløjfet, er der udsigt til, at mågebestanden finder et mere naturligt niveau, forudser Bent Jakobsen og tilføjer, at mågerne nu primært lever af orme, krabber og muslinger i Vadehavet.