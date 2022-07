Naturfredere vil forhindre ulves forsvinden med kameraer

Ulv skudt i Ulfborg

For at forhindre endnu et skyderi af en ulv, så håber naturfredningsforeningen, at kameraerne også kan have en forebyggende effekt.

- Vi har en forventning om, at hvis man sætter kameraer op og skilter med det, vil det have en forebyggende effekt og sikre, at nogen ikke gør ulvene fortræd.

Det er kun i et enkelt tilfælde dokumenteret, at en fredet ulv er blevet skudt og dræbt.



Det var i 2018 på en mark ved Ulfborg. En dengang 66-årig mand blev efterfølgende idømt 40 dages betinget fængsel og mistede sit jagttegn.

Kameraovervågningen skal ifølge Bo Håkansson omfatte det område af Stråsø Plantage, som afspærres, når der er ynglende ulvepar.

Det drejer sig om cirka 275 hektar af det i alt 5200 hektar store naturområde.

Kameraerne skal ifølge biologen sættes op til at kunne sende en notifikation til den lokale ulvekonsulent, hvis der sker færdsel i det afspærrede område.

Forskere, der står for ulveovervågningen herhjemme, har tidligere konstateret, at der er en unaturlig høj forsvindingsrate for ulve i Danmark.

I 2021 kunne forskerne fra Aarhus Universitet meddele, at ni ulve var forsvundet, uden at man har kunnet gøre rede for deres skæbne.

I juni 2022 er det tal vokset til 16 ulve, som sporløst er forsvundet.

Det er Miljøstyrelsen, der står for forvaltning af ulven, som er fredet i kraft af EU-regler.

Styrelsen oplyser i en skriftlig kommentar, at man er bekendt med forslaget fra naturfredningsforeningen.

- Forslaget indgår i de løbende drøftelser om forvaltning af ulve, som Miljøstyrelsen har med relevante parter om at sikre bedst mulig håndtering og beskyttelse af ulven i den danske natur.