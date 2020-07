Pengene ruller ind hos svineproducenterne   

3,7 millioner kroner var den gennemsnitlige indtjening for de 2000 danske landmænd, som driver svinelandbrug på fuld tid, skriver Landbrugsavisen. Dermed blev 2019 det bedste indtjeningsår for dem siden 1989.

Forklaringen skal ikke findes hjemme på gården, men i Asien, hvor et omfattende udbrud af svinepest dirigerede efterspørgslen til blandt andet de danske producenter.

De tjente også gode penge

Det er Danmarks Statistik, som er kilden til Landbrugsavisens tal. Heraf fremgår det, at 2019 også var et godt pengeår for mælkeproducenterne og planteavlerne.

De økologiske mælkeproducenter havde et driftsresultat på 1,2 millioner kroner i gennemsnit, mens de konventionelle producenters resultat var 0,9 millioner kroner.

Planteavlerne havde et gennemsnitligt resultat på 0,8 millioner på grund af en god høst.

Minkavlere i minus

Derimod havde minkavlerne et skidt 2019. Deres gennemsnitlige resultat var minus 0,8 millioner kroner. Det tog omkring tyve procent af heltidsbedrifterne ud af drift. Nu er der cirka 800 minkfarme i Danmark.