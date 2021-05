Rødt vand i dambrug: Ejer frygter at fisk bliver giftige

Dyrlæge Thomas Clausen har tirsdag foretaget undersøgelser af fiskene med skrab af slim, undersøgt fiskenes bevægelse i vand og fiskenes skæl i et mikroskop, og han er enig med dambruger Gert Skjold Nielsen.

- Det røde vand betyder ikke umiddelbart noget for fiskene udover, at de har svært ved at se deres mad. Problemet er, at der ikke er nogen der ved, hvad farvestoffet gør ved fødevaresikkerheden, og jeg er rystet over, at kommunen ikke reagerer kraftigere på udslippet, siger Thomas Clausen, der har arbejdet med dambrugsfisk i 17 år.