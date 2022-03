Thomas kørte til den ukrainske grænse med 4.000 gratis burgere

Thomas Møbjerg og en kollega pakkede lørdag foodtrucken og begav sig mod Polen. Hensigten var at yde en form for humanitær nødhjælp med de midler, de har til rådighed.

- Vi ville også gerne bidrage i forbindelse med krigen i Ukraine, og så fandt vi på at komme herned for at give folk en oplevelse, fortæller han.

Både ukrainere og polakker i form af reddere, politi og frivillige benytter sig af det danske tilbud om en gratis burger. Og der er ingen sure miner ved disken.

- Alle er så venlige og taknemmelige, så det er megafedt. Også for os at kunne hjælpe på denne måde, siger Thomas Møbjerg, der stod bag det nu lukkede spisested i Ølgod, Pagoden.