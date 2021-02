Venstre-top skal diskutere sponserede medlemmer

Formand for Venstre i Varde Kommune, Lotte Højmark Tang, der selv sidder i partiets hovedbestyrelse, oplyser til DK Nyt, at sagen i første omgang kommer på dagsordenen ved et formøde for de syddanske lokalformænd i denne uge. Hun har blandt andet drøftet sagen med Venstres nye næstformand Stephanie Lose.

- Og det ser bare ikke kønt ud. Jeg kunne forestille mig en lavpraktisk løsning, hvor hver enkelt nye medlem fremover kun kan melde sig ind ved at gøre det selv via en app, siger hun til DK Nyt.

Lotte Tang nævner, at hun i den lokale debat har set fremhævet, at metoden også foregår i andre partier, men det gør den i hendes øjne ikke bedre:

- I teorien kunne man forestille sig, at et stort firma på den måde kunne købe sig til så mange stemmer, at man kunne købe sig til en post. Og selvom det ikke er det, der er foregået, så gør det mig ondt, at mistanken kan opstå.