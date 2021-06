Vestkysten opruster til sommerferien: Nye testcentre klar til turister

På skiltet foran den tidligere københavnske bybus i Blåvand er det på tre sprog forklaret, at her kan man få sig en gratis kviktest. Turisterne lægger hvert år milliarder af kroner i Varde Kommune, så derfor skrues der her op for testkapaciteten. Blandt ved at indrette bussen til covid-testcenter.

Meningen er, at de mange turister, der forventes at komme til området i denne weekend og de kommende halve og hele måneder, skal kunne lade sig teste og dermed opretholde et coronapas til brug i for eksempel restauranter og svømmehaller.

Stort behov i sommerlandet

Hvor man generelt i samfundet skalerer testkapaciteten ned, så er den faktisk på vej op på Vestkysten, når nu både danske og især tyske turister er på vej ud i det danske sommerland.

Regionen åbner i tæt samarbejde med kommunerne testcentre helt ude i vandkanten og sommerhusområderne, hvor man forventer mange turister.



- Vi opretter centrene ude i ferielandet, hvor vi håber, at de udenlandske og danske turister kommer til. Og hvor der stadig vil være et stort behov for test, fordi man jo skal testes, før man skal lave en hel masse aktiviteter, fortæller Gitte Jørgensen, præhospital chef, Region Syddanmark.

I Varde Kommune åbnes i de kommende dage fire nye testcentre. Nogle af dem er stillet gratis til rådighed for myndighederne af private erhvervsdrivende, der har en interesse i turister i området.

