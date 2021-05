Vil købe oldefars gård tilbage for en krone: Nu kan den måske blive til ingeniørstudie

Han står nemlig - ganske som hans parti- og borgmesterkollega i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen, med en udfordring: At skaffe arbejdskraft. Både til kommunernes virksomheder, men især til den kommende, enorme bygning af en energi-ø ud for Vestkysten.



- En energi-ø kan blive en fantastisk succes for os, men den kan også blive et benspænd for os, hvis vi ikke får skaffet nok arbejdskraft som for eksempel ingeniører. For så rydder man blot andre erhvervsområder i kommunen for lignende jobs, siger Erik Buhl.

Studerende skal forkæles

Han bakkes op af Erik Hoffmann-Petersen:

- Der er en tendens til, at studerende hellere vil være i Københavns-området. Måden at få trukket nogle unge mennesker over til for eksempel Varde, er at skabe nogle gode faciliteter, hvor de studerende kan koncentrere sig om nogle projekter, koncentrere sig om deres uddannelse og være i et industrielt område, hvor der er store danske virksomheder, som arbejder med interessante perspektiver for ingeniører, siger han.