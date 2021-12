Bil endte på taget i grøft - politiet opfordrer til forsigtig kørsel

Torsdag eftermiddag endte noget anderledes end planlagt for en 84-årig mand fra Vejen.

Det glatte føre gjorde, at han mistede herredømmet over sin bil, der resulterede i, at den 84-årige endte i en grøft på Gestenvej i Vejen med dækkene i vejret.

- I starten lød det som om, at manden var fastklemt, men det viste det sig, at han ikke var. Han fik hjælp af en forbipasserende til at komme ud af bilen, og han er ved godt helbred efter oplevelsen, så der var ikke brug for en ambulance, siger John Christiansen, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den forulykkede 84-årige kørte, hvad han måtte, men det gik alligevel galt i snevejret.

- Manden kom kørende med lav hastighed - omkring 50 kilometer i timen - så det viser bare, at selvom man kører med lav hastighed, så kan det stadig gå galt, når det er glat, siger vagtchefen.

Mange uheld på lillejuleaften

Den 84-årige er blot én af i alt 11 registrerede færdselsuheld hos Syd- og Sønderjyllands Politi mellem klokken 14 og 17.



Vagtchef John Christiansen fortæller dog, at tallet i virkeligheden er større, da det ikke er alle uheld, som bliver anmeldt til politiet.



Derfor opfordrer vagtchefen til, at man kører forsigtigt.

- Folk skal tage foden af gassen, for vi får hele tiden opkald. 11 styks på tre timer er mange opkald, så folk skal huske at køre forsigtigt, siger vagtchefen.



John Christiansen fortæller, at sne visse steder er blevet til is, hvorfor man opfordres til at køre i ekstra god tid, hvis man skal noget.