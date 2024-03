Borgmester brød sammen, da han fik nyheden om formands død

Inden hovedbestyrelsesmødet sad Frank Schmidt-Hansen og Søren Pape sammen til et andet møde i forretningsudvalget, som også foregik på Hotel Skibelund Krat.



- Der var ingen signaler eller noget, der tydede på, at det ville udvikle sig, som det gjorde. Det er noget, jeg har tænkt meget på efterfølgende, om der var noget, jeg havde overset i de timer, vi var sammen inden. Men det var der ikke, siger Frank Schmidt-Hansen.

TV SYD var i lørdags i kontakt med Vejen-borgmesteren, som på daværende tidspunkt var for påvirket af hændelsen til at fortælle om det. Men det vil han gerne nu.

Tredje punkt på dagsordenen

Klokken 17 begyndte partiets hovedbestyrelsesmøde, og stemningen var god.

Søren Pape Poulsen bød de cirka 40 deltagere velkommen, og så gik han i gang med at orientere partiet om de forestående forsvarsforhandlinger. Dem ville Søren Pape selv stå i spidsen for, og det var der stor opbakning til i bestyrelsen, som klappede af ham, fortæller borgmesteren.

Men da Søren Pape tog hul på tredje punkt på dagsordenen– ældreområdet - skete der pludselig noget.

- Han nåede ikke at sige mere end en sætning eller to, så blev det sådan noget lidt uklar snak, og så knækkede hans stemme sammen. Han greb fat om et bordhjørne, og dem, der stod tættest på ham, nåede lige at gribe ham, inden benene gav efter under ham, fortæller Frank Schmidt-Hansen.

- Jeg tænkte, at det var et ildebefindende, og at han lige skulle sidde et øjeblik og have et glas vand, og så var han klar igen, fortæller borgmesteren.