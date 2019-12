Brandmænd slukker ventetid for utålmodige sjæle

Fire stationer hos Trekantbrand åbnede juleaftensdag garagerne for nysgerrige børn og voksne for at få ventetiden til at gå lidt hurtigere. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

Hos Jels Brandværn var der i dag både små og store brandmænd at finde. I dag holdt de åbent hus for alle, som kunne tænke sig at komme forbi for at få tiden til at gå juleaften.

Vicekaptajn hos Jels Brandværn er en af de frivillige brandmænd, som gav byens borgere en ekstra oplevelse juleaftensdag. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

- Der er jo mange børn, som synes, det kan være hårdt at vente, til de skal have gaver, og så kan vi måske også værge en ny brandmand, siger Benny Hansen, der er Vicekaptajn hos Jels Frivillige Brandværn.

Til arrangmenetet var ca. 50 voksne og børn mødt op for at se brandbilerne og hilse på brandmændene. Det er ikke første gang at det frivillige brandvæsen inviterer indenfor på juleaftensdag. Det gjorde de også sidste år, og der var det en succes.

Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

- Der er masser af mennesker, så vi er godt tilfreds, siger Benny Hansen.

I alt tæller stationen 29 brandmænd, som altid er til rådighed.