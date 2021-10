Efter covid-19 siger danskerne 'ja tak' til influenzavaccine

Ifølge Sundhedsministeriet er der i år bestilt flere influenzavacciner hjem end i de foregående to år. Det drejer sig om 2,5 millioner vacciner, og det er 900.000 flere doser end året før, hvor der kom omkring 1,6 millioner doser til landet. I 2019 modtog Danmark en million doser vacciner.

Dermed er antallet af danskere, der tager imod tilbuddet om en gratis vaccination mod influenza, stigende.

For befolkningsgruppen over 65 år plus tog 43 procent i 2014 mod en influenzavaccine. I 2019 var det 48 procent, sidste år var det 51 procent og i år har 52 procent af aldersgruppen taget imod tilbuddet.



Siden 1. oktober har det udelukkende været risikogrupper som borgere over 65 år og kronikere, der gratis har kunnet modtage vaccinen, men nu kan alle købe sig til en influenzavaccine enten hos egen læge eller på apoteket.



Overlæge: Større epidemier af infektionssygdomme

Den 20. oktober var 826.000 danskere allerede vaccineret mod influenza. Af dem er 58 procent plejehjemsbeboere, 52 procent over 65 år, fire procent de to-seks årige og 13 procent sundheds- og plejepersonalet.

Dermed har en stor gruppe danskere lyttet til eksperternes anbefaling om at lade sig vaccinere mod influenza - især hvis man tilhører de udsatte befolkningsgrupper.

En af dem, der har valgt at blive vaccineret mod influenza, er Hans Paulsen.

- Det er ikke behageligt at ligge syg derhjemme. Så er det bedre at få sådan en sprøjte og forhåbentlig undgå det, siger han.

Også Lis Jensen fra Vejen lader sig vaccineret.

- Først havde jeg faktisk tænkt på, at jeg ikke ville, men så læste jeg lige på det og kom til at tænke, at det også er med til at beskytte andre end bare mig selv, siger hun.

Efter halvandet år med covid-19 og deraf følgende isolation med hjemmearbejde og begrænset social aktivitet er immuniteten hos danskerne over for en lang række infektionssygdomme som influenza lille.

- Vi må forvente ikke bare at skulle håndtere en fortsat covid-19-pandemi - hvor vi vil se flere smittede og indlagte de kommende måneder - men også større epidemier på grund af flere andre typer luftvejsvirus, siger overlæge på Rigshospitalet Jens Lundgren til Politiken.



Det er Sundhedsstyrelsen, der har ansvaret for vaccinationsprogrammerne, inklusive årets influenzakampagne.