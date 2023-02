Flere Skare-selskaber bliver slagtet - fagforening ser en alvorlig situation

Alvorlig situation for ansatte

Når de forskellige selskaber er på vej mod konkurs, så sender det også fagforeningen NNF, der repræsenterer de ansatte i produktionerne de forskellige steder.



- Situationen for vores medlemmer på Skare Meat Packers og på Århus Slagtehus er dybt alvorlig. Første prioritet for os er at få afklaret de juridiske og formelle forhold omkring virksomheden. Vores hjælp til de berørte medlemmer, både på den helt korte og på den lidt længere bane, afhænger nemlig af virksomhedens juridiske situation, siger Jim Jensen, næstformand i NNF til Finans.