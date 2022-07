Fordoblet for 40 millioner kroner - sådan ser museum ud nu

Vand udfordrede byggeriet

Foran museet står et springvand. Det var det første, der lå på adressen. I 1924 fik det så selskab af museet, da byens 3.000 borgere samlede penge ind og opførte bygningen til bysbarnet Niels Hansen Jacobsens værker.

Museet rummer også værker af en anden lokal kunstner. Ingrid Vang Nyman er kvinden bag tegningerne af Pippi Langstrømpe, men selv om man kan klare det meste med Pippi på sidelinjen, så har vejen til det færdige byggeri ikke været uden udfordringer. En underleverandør gik konkurs og forsinkede processen, og så var der vand, der drillede.

- Vi vidste godt, der var vand, men der var meget mere vand, end man kunne have gættet. Vi skal ikke have en eneste dråbe vand ind på et kunstmuseum, så for at sikre bygningen, skulle der bygges en sekantvæg, fortæller museumslederen, der kunne se til, at en kran fra København blev hentet til byen, så væggen kunne komme på plads, og de kunne få en helt tør kælder til opbevaring.