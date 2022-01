Impalasagen fra Vejen får ikke minister til at ændre regler

Sagen lukket

Sagen blev efterfølgende hurtigt lukket efter mødet med kommunen, og derfor mener Karina Adsbøl, at sagen bør slettes fra det kommunale system.

Men det vil Astrid Krag ikke være med til.

- Jeg mener faktisk, at det er en grundlæggende del af familiens retssikkerhed, at man kan se på en sag, at der har været en underretning, der har vist sig at være grundløs og derfor er henlagt. Og en underretning er jo ikke en anklage, siger social- og ældreminister Astrid Krag.

I et skriftligt svar til sagen har Social- og ældreministeriet tidligere fortalt, at det er kommunen, der afgør, hvornår der skal indkaldes til en underretningsamtale.

Omvendt er det ifølge Astrid Krag dog vigtigt, at kommunen ikke bruger tid på underretninger, som virker ubegrundet. Det rejser ubegrundet bekymring og er spild af kommunens ressourcer, siger hun.