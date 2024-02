Sami vil leve i fred, men krigen i Gaza har fået hans PTSD til at bryde ud igen

Måtte hente lig ned fra træ

Hans tid i Gaza - før hans flugt - var dramatisk. Blodig. Fatal. Ikke en usædvanlig situation, hvis man bor i det krigshærgede område.

Sami Salha begynder at fortælle om dengang. Det er voldsomme billeder, og Sami må holde et par pauser i sin fortælling. Som da hans storebror og dennes gravide kone dør efter et israelsk bombardement.

- Jeg kunne ikke finde ham i to dage. Men så fandt jeg det nederste del af et lig i ruinerne. Det var ham. Hans gravide kones lig fandt vi i et oliventræ. Jeg kravlede selv op og fik hende ned derfra.

Endnu et bombardement får hans nerver til at slå klik. Hans familie konstaterer, at han er blevet ”mærkelig”. Han har fået PTSD, siger en palæstinensisk psykolog til ham.

Flugten fra Gaza

Så sker der igen noget dramatisk. Sami rager uklar med Hamas. Det gør man ikke ustraffet. Han vil ikke gå i detaljer – der er tydeligvis sket noget, der ikke har været særligt rart. Familien beslutter, at Sami må væk. Årstallet er 2013.

Via hjælp fra en ven og via det underjordiske tunnelsystem kom han til Ægypten, Tyrkiet, Kroatien.

Nu sidder han på vej til Stockholm, får han at vide. Her kender han en onkel. For 4.000 dollars havde menneskesmugleren sørget for et falsk pas, fly og det hele.