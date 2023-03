Selvkørende markrobot vinder pris - bruger ingen kemikalier

- Prisen er en anerkendelse af virksomhedens stiftere, der for fem år siden var fremsynede og modige nok til at gå fuldtid ind på at lave en markrobot. Der var nok ikke mange, der troede på det dengang, siger Rene Jørgensen, direktør og medejer af FarmDroid.



Robotten er kun drevet af strøm fra solceller, og den kan køre døgnet rundt. Løber den tør for strøm, bremser den og venter på, at solen atter lader batterierne op næste morgen.



Del af den grønne omstilling

Den prisvindende markrobot koster fra omkring 500.000, alt efter hvor mange så- og lugeenheder samt hvor meget ekstraudstyr den har.