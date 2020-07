Vognmænd går sammen om at skabe gigant med 775 ansatte og 450 busser

Fire private busselskaber planlægger at fusionere under navnet Vikingbus og skabe en af Danmarks førende operatører med cirka 450 busser, der udfører alle former for bustransport i Danmark og i udlandet. Polaris vil indtræde i ejerkredsen ved fusionen.

Papuga A/S i Brørup og Kolding og Papuga Bus A/S i Vejle indgår som den jyske del af Vikingbus, der desuden er en fusion af Larsenbus ApS, København og Egon’s A/S, Slagelse.

Vikingbus satser på en bred vifte af kunder i Danmark og Europa. De fire f usionerende selskaber beskæftiger tilsammen 775 medarbejdere og har en omsætning påp omkring 800 millioner kroner. Fusionen er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse.

Kapitalfond vil eje 60 procent

De fire nuværende ejerledere vil eje 40 procent af Vikingbus efter fusionen, mens kapitalfonden Polaris vil eje 60 procent.

De fire ejerledere vil også fremover udgøre den daglige ledelse i den fusionerede virksomhed:

Mogens Pedersen, direktør for Egon’s A/S, vil blive adm. direktør for Vikingbus.

Lars Larsen, direktør for Larsenbus ApS, vil blive ansvarlig for busaktiviteter i Østdanmark.

Peter Papuga, direktør for Papuga Bus A/S, vil blive ansvarlig for busaktiviteter i Vestdanmark.

Carsten Papuga, direktør for Papuga A/S, vil blive ansvarlig for indkøb og udbud.

Landsdækkende med lokale afdelinger

Vikingbus vil blive landsdækkende med afdelinger i København, Køge, Slagelse, Svebølle, Vordingborg, Vejle, Kolding, Skjern og Aarhus, hvor et nyt anlæg bliver opført som den første af flere nye afdelinger for at styrke den lokale forankring.

Styrkerne ved fusionen er bl.a. stordriftsfordele ved indkøb af busser, brændstof, reservedele mv. samt fælles IT- og økonomisystemer, markedsføring og udvikling.

Fusionen vil betyde, at to afdelinger i Storkøbenhavn vil kunne samles i Hvidovre, ligesom afdelinger i Brørup og Vejle vil blive samlet i Vejle.