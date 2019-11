Årets rummelige firma: Her er der plads til Kasper

Kasper Toft Jensen har nu noget at stå op til. Et arbejde i Fakta i Uhrhøj. Foto: Rasmus Jensen

Poserne med svesker bliver sat hurtigt og pænt på plads. Kasper Toft Jensen er på arbejde.

- Det er en rar ting at have noget at stå op til om morgenen. Ellers bliver det lidt kedeligt, siger han.

Den 22-årige mand er en af de ansatte i Fakta i Uhrhøj ved Vejle. Her har har fået plads på trods af sine udfordringer. Men de udfordringer betyder ikke meget i butikschef Simon Kau Christiansens øjne.

- Kasper er en fantastisk person. Han er lun, rummelig og loyal, siger han

Den holdning har nu givet ham og Fakta Uhrhøj en pris som Årets rummelige virksomhed i Vejle Kommune 2019.

- De giver plads og mulighed for at unge med måske psykiske problemer kommer tættere på eller måske endda helt ind på arbejdsmarkedet, siger formanden for priskomitéen Anja Daugaard.

Butikschef Simon Kau Christiansen, Fakta Uhrhøj, blev belønnet med 15.000 kr. for indsatsen. Foto: Rasmus Jensen

Vinderne er fundet af en dommerkomité med repræsentanter fra arbejdsmarkedsudvalget i Vejle kommune, DA, LO, Danske Handicaporganisationer og Integrationsrådet.