Ægtepar er afhængig af energidrik: Vi drømmer om, det bliver fjernet fra hylderne

Det er lige meget, om klokken er fem eller otte om morgenen, så er Maiken Elleby Bøgeskov Nielsen morgenritual altid det samme. Hun drikker en energidrik af mærket Amber.

I løbet af dagen følger hendes ægtemand, Steven Peter Bøgeskov Nielsen, efter, og når det bliver aften, har de hver især drukket minimum halvanden liter energidrik.

Alligevel har de begge et enormt ønske om, at den særlige koffeinindeholdende drik bliver fjernet fra hylderne i butikkerne.

- Vi kender konsekvenserne ved at drikke så meget energidrik. Jeg kan mærke, hvad det gør ved min krop, og jeg kan ikke fungere uden at drikke det. Jeg får influenzalignende symptomer, jeg begynder at ryste, jeg kan ikke koncentrere mig, jeg får hovedpine og bliver i meget dårligt humør, siger Maiken Elleby Bøgeskov Nielsen og uddyber:

- Jeg synes, det er et problem, at hvem som helst kan købe det, fordi man bliver afhængig af det. Det er fyldt med sukker, koffein og alt muligt andet, som vi ikke ved, hvad gør ved vores kroppe. Det er forrykt, at børn kan købe det.

Ægteparret har været afhængige af energidrik i flere år. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

Støtter op om lokal købmand

Hendes udtalelse kommer, efter TV SYD i går fortalte historien om en købmand i Daugård mellem Vejle og Hedensted. Han smækker i for salg af energidrikke til børn under 16 år, og det er selvom, det er helt lovligt at sælge produktet til alle aldersgrupper.

Den beslutning er ægteparret i Thuregod ubeskriveligt glade for at høre.

- Jeg vil gerne give dem et klap på skulderen. Det er et skridt i den rigtige retning, selvom jeg synes, det burde forbydes fuldstændigt, siger Maiken Elleby Bøgeskov Nielsen.

Hver uge drikker hun og ægtemanden til sammen 20-30 energidrikke. De har en særlig plads på budgetkontoen, og det samme har drikkene i køleskabet, hvor de altid står på mellemste hylder.

Selvom de mener, at energidrikkene skal fjernes fra hylderne i supermarkederne, så er ingen af dem klar til at erstatte morgenritualet og fjerne dem fra mellemste køleskabshylde.

- Vi er ikke parate til at tage konsekvenserne af abstinenserne endnu. Det er som om, at min krop ikke kan danne energi selv. Men vi skal af med den afhængighed - for vi er ikke gode rollemodeller for vores børn, siger Maiken Elleby Bøgeskov Nielsen.

Mellemste hylde i køleskabet er altid fyldt op med energidrikken Amber. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

Energidrikke redder hverdagen

Sammen med Steven Peter Bøgeskov Nielsen har hun to børn, og de må ikke begynde at drikke energidrikke, som forældrene selv gjorde for to og et halvt år siden.

På det tidspunkt var deres yngste barn lige blevet født, og derfor tyede Maiken Elleby Bøgeskov Nielsen til de koffeinindeholde drikke for at holde energien oppe. Siden hen er hun blevet afhængig, og det samme er hendes mand, der hver dag indtager store mængder medicin på grund af tidligere rygoperationer.

- Medicinen sløver en hel del, så for at kunne komme igennem hverdagen er jeg nødt til at drikke energidrik. Hvis jeg nøjes med kaffe, får jeg ikke lavet halvdelen af det, jeg gerne vil i løbet af en dag, siger Steven Peter Bøgeskov Nielsen.

Med minimum halvanden liter energidrik hver dag, indtager han og konen hver især 480 milligram koffein. Det er over Fødevarestyrelsens anbefalinger for, hvor meget koffein man bør indtage.

De lyder på 400 milligram om dagen, og drikker man mere end det, kan man opleve bivirkninger som hjertebanken, rastløshed og søvnbesvær, skriver Forbrugerrådet Tænk.

Siden december har ægteparret samlet så mange kasser med energidrikke. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

Drømmer om en hverdag uden energidrikke

Ægteparret fra Thyregod har tidligere prøvet at komme ud af deres energidrik-afhængighed, men det er ikke lykkedes.

Det er selvom, at de ikke ser sig som gode rollemodeller for deres børn, når de ikke kan leve uden energidrikken Amber, som de mener, skal afskaffes i supermarkederne.

- Jeg kan godt forstå, det ser fjollet ud, at vi har den holdning, når vi drikker så meget af det – men det handler jo om, at vi ved, hvad det gør ved kroppen, siger Maiken Elleby Bøgeskov Nielsen.

Burde drømmen om at blive en god rollemodel for sine børn ikke være nok for at tage en kold tyrker og sige farvel til energidrikkene?

- Jo, men det er svært at komme ud af en afhængighed. Det skal planlægges, og man skal være psykisk parat. Der er langt fra tanke til handling, siger Maiken Elleby Bøgeskov Nielsen.

Parret planlægger at komme ud af deres afhængighed til sommer.

Hver uge drikker ægteparret til sammen 20-30 energidrikke. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD