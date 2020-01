Er det lovligt at forbyde køb af energidrikke?

Når børn og unge under 16 år ikke længere kan købe energidrikke hos den lokale købmand i Daugård, er det ifølge flere parter ikke ulovligt. Hverken Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Fødevarestyrelsen eller dagligvarekæden Lidl ser nogle juridiske forhindringer i aldersbegrænsningen.

Den enkelte købmand er i forhold til konkurrencereglerne i sin gode ret til at handle med dem, han vil. Louise Kastfelt, kontorchef i konkurrence- og forbrugerstyrelsen

Ikke desto mindre har købmand Allan Kring Bülow loven på sin side, når han i sin butik har udstyret hylderne med energidrikke med et skilt, hvorpå han understreger, at man skal være 16 år for at købe dem.

Ingen alarmklokker ringer i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

- Der er umiddelbart ingen alarmklokker, der ringer ved det her. Den enkelte købmand er i forhold til konkurrencereglerne i sin gode ret til at handle med dem, han vil. Der har vi som udgangspunkt aftalefrihed i Danmark. Hvis han ikke vil sælge energidrikke til børn, er der ikke noget i konkurrencereglerne, der forhindrer ham i det, siger Louise Kastfelt, kontorchef i konkurrence- og forbrugerstyrelsen, til TV SYD.

Hvis det derimod var alle købmænd eller bare to selvstændige købmænd, der aftalte en lignende begrænsning mellem sig, ville det være en anden sag.

- Det må de ikke, fordi de er konkurrenter, og så skal man ifølge konkurrenceloven fastlægge sin forretningsstrategi selv - ellers kan det være en overtrædelse af konkurrencelovens paragraf seks vedrørende konkurrencebegrænsende aftaler, fortæller hun.

Ifølge konkurrenceloven er det forbudt for virksomheder at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål at begrænse konkurrencen. Aftaler kan for eksempel bestå i at fastsætte købs- eller salgspriser eller andre forretningsbetingelser.

Energidrikke er skadelige

Heller ikke i Miljø- og Fødevareministeriet ringer alarmklokkerne. Her er Fødevarestyrelsen på linje med købmanden i Daugård, når den fraråder, at børn og unge overhovedet drikker energidrikke. Det høje indhold af koffein kan nemlig medføre, at børnene får svært ved at sove, får hjertebanken, bliver irritable, nervøse eller angste.

Specialkonsulent i Fødevarestyrelsen, Erik Jepsen, siger til TV SYD, at der ikke er regler for salg af energidrikke, som for eksempel forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år. Men det betyder ikke, at købmanden i Daugård gør noget forkert.

- Indførelse af en ”frivillig” aldersbegrænsning er således ikke umiddelbart i strid med regler inden for Fødevarestyrelsens område, udtaler han til TV SYD.

Lidl-forbud siden 2018

Den tyske discountkæde Lidl har nu i knap halvandet år krævet ID af børn og unge, der køber energidrikke. Siden 30. september 2018 har Lidl nemlig også haft et forbud mod, at unge under 16 år købte de koffeinholdige drikke.

DTU Fødevareinstituttet og Hjerteforeningen mener, at blandingen af højt koffeinindhold sammen med højt sukkerindhold ikke er godt for børn og unge, hvis hjerner stadig er under udvikling. Derfor anbefaler Lidl en aldersgrænse på 16 år for at kunne købe energidrikke.

- Vi vil selvfølgelig altid gerne sælge alle vores varer til alle. Men det gælder dog ikke dette enkelte produkt. Vi har indført begrænsningen for at følge anbefalingen fra DTU Fødevareinstituttet og Hjerteforeningen, siger Morten Vestberg, kommunikationschef hos Lidl, til TV SYD.

Lidl har ikke oplevet problemer, siden den indførte aldersbegrænsningen den 30. september 2018.

- Vores jurister mener, at begrænsningen er lovlig. Vi har endnu ikke hørt fra nogen, at det modsatte skulle være tilfældet, siger han.