Charlotte holder hjemmefestival - har købt en snemaskine og bygger en tyrolerbar

Der er fældet juletræer, købt snemaskine, fadølsanlægget er klar, playlisten er lavet, og tyrolertøjet er pakket. For selvom Jelling Musikfestival ikke bliver afholdt i år, har Charlotte Johns Fryland og hendes mand fra Gammelsole valgt, at det ikke skal stoppe festlighederne.

Intet står i vejen for Jelling festival. Det er den mest hellige weekend på året. Charlotte Johns Fryland, Gammelsole

Derfor kunne campister på Jelling Familie Camping her til morgen vågne op til en lokal udgave af tyrolerbaren "Kuhstall", som plejer at være at finde på Jelling Festival.

- Vi har taget essensen af alt det, vi elsker ved Jelling, og så har vi valgt at genskabe det. Så der skal danses på bordene til "Anton aus Tyrol" og "Den knaldrøde gummibåd", siger Charlotte Johns Fryland.

Læs også Chefen for det hele blev lettet, da Jelling Musikfestival måtte aflyse

Hun har arbejdet de sidste seks år i tyrolerbaren på festivalen, hvor hun og hendes familie tilbringer næsten alt deres tid. Derfor har Charlotte Johns Fryland og hendes mand arbejdet den seneste måned på at lave deres egen Kuhstall, når nu Jelling Musikfestival ikke bliver afholdt i år.

- Jeg glæder mig faktisk lige så meget i år, for jeg er ikke i tvivl om, at det bliver sjovt med den fest, vi har gjort klar til, siger Charlotte Johns Fryland.

Charlotte Johns Fryland og hendes mand har bygget deres egen tyrolerbar på Jelling Familie Camping, så der alligevel bliver feststemning pinselørdag, selv om årets Jelling Musikfestival er aflyst. Foto: Privatfoto

Den mest hellige weekend på året

For 39-årige Charlotte Johns Fryland og hendes familie kom det ellers som en mavepuster, da årets Jelling Musikfestival blev aflyst. Hun har gennem de sidste 15 år været fast inventar på festivalen.

Min mand, min far og jeg sad der i forteltet med kolde øl. Vi var så triste, og derfor blev vi enige om, at der skulle gøres noget. Charlotte Johns Fryland, Gammelsole

- Intet står i vejen for Jelling festival. Det er den mest hellige weekend på året. Det er ikke til at forstå, at jeg ikke skal servere kolde øl og jägerbombs over disken i år, siger Charlotte John Fryland.

For hende er Jelling Musikfestival blevet til en familiefestival, hvor alle samles. Selv svigermors kusines mor har sneget sig med på holdet. Derfor var det næsten med tårer i øjnene, at Charlotte Johns Fryland modtog nyheden om, at årets festival ikke blev til noget.

På billedet ses Jörk Johns, Charlottes far, og Mads Fryland, Charlottes mand, ses i tyrolertøj i Kuhstallbaren til Jelling Musikfestival. Tyrolertøjet er fast uniform under festivalen. Foto: Charlotte Johns Fryland

- Min mand, min far og jeg sad der i forteltet med kolde øl. Vi var så triste, og derfor blev vi enige om, at der skulle gøres noget, siger Charlotte Johns Fryland.

Samles om hjemmefestival

Torsdag pakkede hun derfor bilen sammen med sin mand for at køre ud til Jelling Familie Camping og gøre klar til deres helt egen hjemmefestival på pladsen, hvor de skal mødes med familie og venner.

I traileren står det originale Kuhstallskilt fra festivallen, som Charlotte Johns Fryland fik af barlederne i bryllupsgave i 2018. Foto: Charlotte Johns Fryland

Og de er langt fra de eneste, som fester i dag, trods den officielle festival er aflyst. For når gæsterne ikke må komme til Jelling, kommer Jelling til gæsterne.

Derfor afholder Jelling Musikfestival i samarbejde med TV SYD lørdag den 30. maj "Hjemmefestival". I løbet af dagen vil en studentervogn med Daniel Hoff køre rundt og spille musik i Jelling og de omkringliggende byer, ligesom flere bands spiller pop-up-koncerter på ruten.

Du kan se alle live-koncerter og få et overblik over arrangementet på: www.tvsyd.dk/hjemmefestival