Det bliver muligt at opspore Covid-19 uden symptomer

Nu er der udsigt til, at man kan opdage Covid-19 smitte endnu tidligere i Vejle kommune.

Statens Serum Institut har udvalgt fire af Vejle Spildevands renseanlæg til at deltage i overvågningen af Covid-19. Det sker som del af et forsøg, der skal indsamle data og få større indsigt i Covid-19-smitten.

Det drejer sig om renseanlæggene i Vejle, Give, Haraldskær og Brejning, der kommer til at udtage prøver tre gange om ugen.

- Vi er glade for at kunne bidrage til at overvåge covid-19 gennem spildevandsprøver og være med til at skabe mere viden, siger Vejle Spildevands direktør, Mikael Schultz, i en pressemeddelelse.

Direktør Mikael Schultz påpeger også, at prøverne ikke kommer til at påvirke priserne for at få renset spildevand i Vejle Kommune, fordi Statens Serum Institut dækker alle udgifterne.