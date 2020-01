Det skal være sejt at være nørd

Formålet med quizzen Smart-Parat-Svar er at give børn lyst til at fordybe sig og opsøge ny viden. Foto: Niels Ahlmann Olesen, Ritzau Scanpix

Hvad hedder den legendariske fugl, der genopstod af sin egen aske? Hvad består det yderste lag af knogler af? Og hvilken FN-organisation arbejder for børns rettigheder og vilkår?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som Syd- og Sønderjyllands klogeste 6. klasse-elever skal svare på, når der onsdag eftermiddag er regional runde i paratviden-quizzen Svar-Parat-Svar på Vejle Bibliotek.

Det er ikke altid, at eleverne selv synes, det er positivt at være klassens bogorm, men den opfattelse vil vi gerne ændre på. Lea Korshøj Christensen, projektleder, Smart-Parat-Svar

Smart-Parat-Svar er en landsdækkende konkurrence, hvor elever fra 6. klasse kæmper om titlen som Danmarks klogeste - og her er det de kvikke hoveder, der bliver gjort til rollemodeller.

- Det er ikke altid, at eleverne selv synes, det er positivt at være klassens bogorm, men den opfattelse vil vi gerne ændre på. Det skal være sejt at være ekspert og vide en masse, fortæller Lea Korshøj Christensen, der er projektleder hos Smart-Parat-Svar.

Nørderi i højsædet

Ideen med quizzen Smart-Parat-Svar er at vise, at det godt kan betale sig at slå ørene ud i undervisningen og dykke ned i bøgerne. Med quizzen bliver det med andre ord sejt at læse og at vide noget - og altså være smart på øverste etage.

- Børn spejler sig i deres jævnaldrende, og med Smart-parat-Svar bliver det synligt, hvor sejt det egentligt er at vide noget - og at vide noget forskelligt, fortæller Lea Korshøj Christensen.

Quizzen tager udgangspunkt i et bredt udsnit af skøn- og faglitteratur. Kategorierne, som eleverne dyster i, er blandt andet politik, tegneserier, musik, computerspil, mytologi og sport.

Ved den regionale runde i Smart-Parat-Svar i Vejle sidste år var Jim Højberg quizmaster.

De er klogere, end vi tror

Selvom formålet med quizzen er at opmuntre elever til at læse og opsøge ny viden, så giver konkurrencen også eleverne mulighed for at vise, hvor meget de allerede ved.

Eleverne ved nemlig meget mere, end man egentligt regner med, pointerer Lea Korshøj Christensen.

- Hvert år bliver jeg overrasket over, hvor meget de ved, og hvor meget de følger med - både i skolens fag, men også i samfundet generelt, fortæller hun.

Smart-Parat-Svar-konkurrencen begyndte med lokale runder tilbage i begyndelsen af december sidste år på biblioteker landet over. Vinderne herfra gik videre til dagens regionale runder, hvor i alt ni vinderhold går videre til den store landsfinale i Odense den 5. februar.