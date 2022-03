Familie måtte droppe mælken og drikke vand - nu kommer politikerne dem til undsætning

Udbetales tidligst til august

Aftalen om varmechecken blev i februar præsenteret som en "akut" hjælp. Men Klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) har fortalt, at varmechecken tidligst kan blive udbetalt til august.

Forklaringen er ifølge ministeren, at de it-systemer og datasammenkørsler, der skal bruges til udbetalingen, har vist sig at være "vanskeligere end antaget" at lave.

Det skyldes, at ministeriet først skal have overblik over, hvordan de anslåede 419.000 gaskunder fordeler sig i landet.

De blå partier har kritiseret, at det er alt for sent, at den økonomiske håndsrækning bliver udbetalt.

Men familien Mårtensson må vente med at kunne indløse varmechecken.

For forsinkelsen bliver nemlig ikke løst med den nye aftale, som først gør det muligt at udbetale varmechecken i august og september.

