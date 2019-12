Flyvestation bliver til Nordens største solcellepark

Parken kommer til at dække 180 hektar og forventes at producere strøm tilsvarende ca. 34.000 husstandes samlede forbrug.

Nordens største solcellepark kommer til at ligge i Vandel. Det blev i dag offentliggjort af virksomhederne Infranode og BeGreen, der står bag parken.

- Det er det største projekt, vi har udviklet i BeGreen, siger Lars Møller Salling, CEO i BeGreen.

Det er den nedlagte flyvestation Vandel, som kommer til at lægge areal til det nye strøm-imperium. Ud over at parken bliver Nordens største, så skriver den sig også på listen som den syvende største i Europa.

Opførslen af parken starter i 2020 og forventes klar i 2021.

Parken kommer til at dække et areal på 180 hektar, svarende til 250 fodboldbaner, og forventes at producere 152.000 MWh, hvilket svarer til 34.000 husstandes samlede strømforbrug om året.

- Den placeres her, fordi vi i forvejen har to store solcelleparker her, og det giver en god synergieffekt at placere dem sammen på grund af driften, siger Poul Svendsen, Direktør for Energi Innovation, som står for opførslen af parken.

