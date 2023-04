Hans Erik vil have kommunen til at "holde nallerne væk", selvom hans kolonihave er i strid med loven

Han fremhæver, at der rigtig nok er mange, der ikke overholder kolonihaveloven, og at der er utilfredshed blandt mange ejere - sådan som det også fremgik på borgermødet tirsdag aften.

Men kommunen har ifølge Lars Buksti også oplevet kolonihaveejere, der glæder sig over, at kolonihaverne igen bliver et "dannebrog-og-grøntsager ”-område i stedet for sommerhuse, som det hurtigt kan komme til at ligne.

Svar til efteråret

I første omgang har kommunen fokus på at få størrelsen på kolonihaverne til at stemme overens med loven, og sekundært tage sig af de mennesker, som for eksempel Hans Erik Lyager, der bor i sin kolonihave året rundt.



- Måske kommer løsningen på helårsbeboelse helt af sig selv, når kolonihavernes størrelse først overholder loven, siger Lars Buksti, der siger, at der ikke er noget at gøre, for det vil være at bryde loven.