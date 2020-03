Hvis han får covid-19, risikerer han at dø

Peter Skov Jørgensen er en af de syd- og sønderjyder, som er i risikogruppen for covid-19. Han lider af muskelsvind, som påvirker hans lungekapacitet. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

Når man træder ind ad døren hos Peter Skov Jørgensen, hænger der plakater fra Sundshedsstyrelsen på væggene om god hygiejne. Og flere steder står håndspritten fremme, så det er let tilgængeligt.

Jeg er meget nervøs. Jeg er utrolig glad for, at der kommer nogen og hjælper mig, men jeg kan jo ikke se bort fra, at de udgør en smitterisiko. Peter Skov Jørgensen, Vejle

Han er født med muskelsvind, som ødelægger nervebanerne til alle hans muskler. Det gælder også musklerne omkring hans lunger.

- Sygdommen rammer også mine lunger og luftveje hårdt. Ved sidste måling var jeg nede på 30 pct. i lungekapacitet, siger 52-årige Peter Skov Jørgensen fra Vejle.

Hvis han bliver ramt af covid-19, kan han risikere at dø af virussen grundet hans lave lungekapacitet.

Om muskelsvind: - Sygdommene giver sig udslag i forskellige former for funktionsnedsættelser/handicap. - På grund af manglende muskulatur får mange også brug for vejrtrækningshjælp i form af en permanent respirator eller en maskine, der kan hjælpe dem med at trække vejret bedre om natten. - Muskelsvind kan ikke helbredes, men der kan gøres meget for at afhjælpe og lindre følgerne af sygdommene. - Muskelsvind dækker en række forskellige sygdomme. I øjeblikket kender man til ca. 25 forskellige muskelsvinddiagnoser. Kilde: www.muskelsvindfonden.dk Se mere

Prøver at tage sine forholdsregler

Derfor tager han lige nu alle de forholdsregler, han kan. Men det kan være svært, når man bor alene og til dagligt har brug for hjælp. Hver uge åbner Peter Skov Jørgensen derfor sit hjem for fem forskellige hjælpere, som alle lige nu udgør en mulig smitterisiko.

- Jeg er meget nervøs. Jeg er utrolig glad for, at der kommer nogen og hjælper mig, men jeg kan jo ikke se bort fra, at de udgør en smitterisiko, siger Peter Skov Jørgensen.

Afhængig af fem forskellige hjælpere

Til daglig arbejder han med IT i Vejle Kommune. Men siden Danmark lukkede ned i sidste uge, har han hverken været på arbejde eller set andre mennesker ud over sine medhjælpere.

- De hjælper jo med alt fra personlig pleje, hygiejne til rengøring, siger Peter Skov Jørgensen.

Men trods han er afhængig af hjælpen, ville han ønske, at der var færre forskellige hjælpere.

Hvad kunne du godt tænke dig, at der skulle ske i stedet for, at du skulle lukke fem mennesker ind hver uge?

- Det skulle være, at jeg kunne sætte et stort hegn rundt om huset her og så mure mig inde i en-to måneder sammen med én hjælper.

Hvorfor gør du så ik det?

- Er der nogen, der vil dedikere en-to måneder og hive det ud af deres liv? Jeg er bange for, hvis jeg går ind og stiller nogen sådan et spørgsmål, hvor svært det så vil være for dem at sige nej, siger Peter Skov Jørgensen.