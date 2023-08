Lodsejer har to år i streg blokeret motorløb - han mener ikke, at løbsledelsen fortæller sandheden

Han mener ikke, at arrangørerne fortæller hele sandheden om årsagen til striden mellem ham og løbsarrangørerne af motorløbet, der siden 1992 hvert år i august finder sted i Vejle.



Betaling for ødelagt trappe trak ud i ni måneder

Ifølge Per Lykkestrøm handler striden om en ødelagt trappe tilbage i 2021, og om halmballer, der bliver smidt foran indgangen til Per Lykkestrøms ejendom, og som, ifølge ham, ligger alt for længe efter løbet er afviklet.



- I 2021 blev trappen ødelagt. Det er hvad der sker. Jeg fik at vide, at de ville stå for reparationen af den. Men da vi nåede november, var der endnu ikke sket noget. Og så tog jeg sagen i egen hånd og fik håndværkere til at lave trappen. Regningen sendte jeg til Munkebjerg Hillclimb løbsledelsen, fortæller Per Lykkestrøm.



Men betalingen på de omkring 6.000 kroner udeblev. Ifølge løbsledelsen fordi Per Løkkestrøm havde skiftet bank og dermed kontonummer.



Er det så ikke god skik at opsøge forurettede?

- Jo, det gjorde vi også, siger Uffe Madsen, der er løbsleder på Munkebjerg Hillclimb.

- Men vi fik ikke fat i Per Lykkestrøm, og han reagerede ikke på vores henvendelser.