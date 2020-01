Maria fik ideen til en strikkecafé for psykisk syge, da hun strikkede dobbeltrib

Maria Winther Osmundsen har været patient på psykiatrisk afdeling i Vejle på grund af en psykose og angst. Hun er god til at strikke og fandt ud af, at strik kunne hjælpe hende med at styre angsten.

- Dels er det rigtig godt tidsfordriv, og dels så finder jeg ro i at strikke og hækle, når alting er svært og tankerne er kaotiske. Det, at have noget i hænderne og producere noget, er rigtig godt, siger Maria Winther Osmundsen.

I strikkecafféen kan man både strikke og hækle. Foto: Rasmus Jensen

Den hjælp Maria Winther Osmundsen fandt i strikning, synes hun, at andre også skal have gavn af.

- Det var naturligt for mig at starte en strikkecafé, fordi jeg selv strikker og får rigtig meget ud af det, siger hun.

Jeg få mere ro i kroppen, når jeg sidder og hækler. Jeg fokuserer på noget andet. Det kan aflede mine tanker. De grimme tanker bliver lagt lidt til siden, når man er her Eva Ladegaard, patient Psykiatrisk afdeling, Vejle.

Strikkecaféen åbner

Derfor åbnede Maria Winther Osmundsen en strikkecafé, der én dag om ugen samler patienterne på psykiatrisk afdeling i Vejle. Strikkecaféen er populær hos patienterne.

- Jeg tænker ikke så meget på, at jeg er syg, og jeg har meget behov for hjælp, når jeg strikker, fortæller Camilla Andersen, der er patient på psykiatrisk afdeling i Vejle.

Maria og de strikkeglade patienter mødes én gang om ugen. Af og til er der også en ergoterapeut til stede. Foto: Rasmus Jensen

- Jeg få mere ro i kroppen, når jeg sidder og hækler. Det kan aflede mine grimme tanker lidt, når jeg er her, fortæller Eva Ladegaard.

Strikkecaféen har fast plads i kantinen på psykiatrisk afdeling, men selvom de er på en psykiatrisk afdeling, kan man sagtens tale om andet end sygdom.

Jeg er jo ikke terapeut, jeg er ikke sygeplejerske, og jeg er ikke uddannet til at løse, hvad de kæmper med. Men der er noget godt, positivt og helende i, at jeg selv har prøvet det, og jeg ved, hvordan det er. Maria Winther Osmundsen

- Det er alt muligt, lige fra hvordan vi har det, til hvad vi skal i løbet af ugen, om vi kommer her i løbet af ugen til nogle andre projekter, fortæller Eva Ladegaard.

En af de ting, der bliver hæklet i strikkecafféen, er trøstemus, der blandt andet bruges på hospitaler til at trøste syge børn. Foto: Rasmus Jensen

Maria kender psykiatrisk afdeling indefra

Maria Winther Osmundsen ved selv, hvordan det er at være patient på psykiatrisk afdeling. Det er patienterne glade for.

- Maria forstår os. At vi har det svært. Det er meget rarere og bedre, end hvis det var en, der ikke anede noget om det, mener Camilla Andersen

- Jeg er jo ikke terapeut eller sygeplejerske og heller ikke uddannet til at løse, hvad de kæmper med. Men der er noget helende i, at jeg selv har prøvet det, og jeg ved, hvordan det er, siger Maria Winther Osmundsen.

Maria Winther Osmundsen fortæller, at strik hjalp hende med angsten. Foto: Rasmus Jensen

Mænd kunne også bruge strik

Deltagerne i strikkecaféen ligner hinanden. De er nemlig alle sammen kvinder. Maria Winther Osmundsen har prøvet at få mændene på afdelingen med.

- De bliver skræmt væk, når jeg spørger, om de vil strikke. Jeg tror bare, at det bliver for tøset. Det bliver lidt en hønsegård.

Deltagerne til strikkecafféen kalder det selv for en hønsegård. De så dog gerne en hane i flokken. Foto: Rasmus Jensen

Det beroligende og det med at få en pause fra det, der er svært, det kan man også bruge, selvom man er en mand Maria Winther Osmundsen

Maria Winter Osmundsen synes dog, at det er synd, at mændene på afdelingen ikke vil være med, for de kunne få lige så meget ud af det som kvinderne.

- Det tænker jeg, at de ville få rigtig meget ud af, men jeg tror bare ikke, at vi ville kunne lokke dem til det. Men det beroligende, og det med at få en pause fra det, der er svært, det kan man også bruge, selvom man er en mand, siger Maria Winther Osmundsen.

Strikketeknikken dobbeltrib som åndedrætsøvelse

01:01 Video: Se, hvordan Maria Winther Osmund bruger strik mod angst. Luk video

Maria Winther Osmundsen fandt ud af, at en bestemt strikketeknik kunne hjælpe hende, når angsten var værst. Værktøjet hedder dobbeltrib. Her strikkter man to retmasker og så to vrangmasker og gentager det mønster igen og igen.

- Når jeg har rigtig meget angst, så går det meget ud over min vejrtrækning. Så har jeg tendens til at hyperventilere. Så kan jeg ikke tænke eller handle, og så har jeg det rigtig skidt.

Der var faktisk en patient, som sagde, at det var det bedste, hun havde lært ved at være indlagt. Så det er jo dejligt, når man kan gøre en forskel. Maria Winther Osmundsen

Maria Winther Osmundsen fandt ud af, at retmaskerne svarede til en rolig indånding, og vrangmaskerne med en udånding. Teknikken har hun givet videre til andre patienter.

- Jeg har lært teknikken til nogle patienter, som har døjet med angst. Så har vi fundet noget strik, som har passet med, at de kunne få den der rolige vejrtrækning. Når det giver mening, så giver jeg meget gerne tippet videre fortæller hun.

Teknikken med vejrtrækningen har Maria Winther Osmundsen fået god respons på.

- Der var faktisk en patient, som sagde, at det var det bedste, hun havde lært ved at være indlagt. Så det er jo dejligt, når man kan gøre en forskel, siger Maria Winther Osmundsen.