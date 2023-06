Muslingeskrab i Flensborg og Vejle fjorde bliver forbudt

Danmarks Naturfredningsforening er glade for den større andel strengt beskyttet havnatur, selv om de gerne havde set, at indsatsen begyndte hurtigere.

- Det er utrolig vigtigt, at partierne uden for regeringen har presset på for, at ti procent af det danske hav nu bliver strengt beskyttet, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, i en pressemeddelelse.

Lokal SF'er - bedre end intet

Også SF's gruppeformand og talsmand for landdistrikterne, Karina Lorentzen Dehnhardt, er også glad for aftalen, selvom hun gerne havde set et forbud mod bundtrawl i hele Lillebælt:

- Det er bedre end intet forbud, men det er stadig mindre, end det vi aftalte under den forrige regering, hvor forbuddet skulle have været udbredt til hele Lillebælt. Men efter den nuværende regeringen har syltet dén plan, så er jeg godt tilfreds med, at vi har fået flyttet dem lidt, siger hun til TV SYD.

Danmarks Naturfredningsforening er dog svært skuffet over situationen for de resterende 20 procent, der kategoriseres som "beskyttet natur".